Impulsan la Norma ISO 37001 en áreas estratégicas

Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), sostuvo una reunión de trabajo y realizó una visita a las instalaciones de American Trust Register (ATR), donde dialogó con Luis Domingo López Díaz, alto directivo de la empresa, con el objetivo de analizar la implementación de la Norma ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno.

Durante la reunión se revisaron los alcances técnicos y operativos de esta certificación internacional, con la finalidad de aplicarla en las áreas del Gobierno del Estado de Chiapas identificadas con mayor nivel de riesgo, fortaleciendo los mecanismos de prevención, control y detección de posibles actos de corrupción.

Beneficio

La titular de la SAyBG destacó que la adopción de la ISO 37001 permitirá robustecer los sistemas internos de control y consolidar una administración pública íntegra, transparente y alineada a estándares internacionales, en congruencia con la política de cero tolerancia a la corrupción impulsada por el Gobierno del Estado.

Con estas acciones, el Gobierno de Chiapas reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la cultura de la legalidad y la implementación de buenas prácticas gubernamentales que fortalezcan la confianza ciudadana.