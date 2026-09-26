Impulsan la profesionalización del Poder Judicial

Con profundo orgullo y mucha emoción, el Poder Judicial del Estado celebró la ceremonia de graduación de la Maestría en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y de la Maestría en Derecho Procesal Oral Mercantil, Civil y Familiar, generaciones 2025-2026, de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas (Fldch) y del Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF), donde se especializaron integrantes de esta casa de la justicia.

Este acto, que tuvo como escenario el emblemático vestíbulo de La Jurisprudencia, estuvo encabezado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, y el rector Gabriel Enrique Bravo del Carpio, quienes acompañaron a las y los graduados en este momento significativo de su trayectoria profesional, resultado de la firma de un convenio interinstitucional donde se les otorgaron becas que cubrían la totalidad de los gastos para realizar sus estudios de posgrados.

Reconocimiento

Durante el acto protocolario, el magistrado presidente Moreno Guillén destacó la responsabilidad demostrada por las personas graduadas, ya que combinar la vida laboral, la familia y los estudios no es tarea fácil. Igualmente, explicó que, además de las maestrías, se han realizado cursos, diplomados y talleres, porque para el Poder Judicial es importante contar con un mejor capital humano.

Asimismo, subrayó que esta primera generación de esta administración, fortalecerá la Justicia Alternativa y la oralidad en el estado; por ello, se ha procurado realizar acciones que demuestran que las y los trabajadores son lo primordial para la institución, no solo es un discurso, sino una realidad.

Toma de protesta

Finalmente, Moreno Guillén realizó el acto de toma de protesta, mediante la cual las y los nuevos maestros prometieron ejercer su especialidad con ética, responsabilidad y apego a los valores sociales e institucionales.

De igual manera, el rector Bravo del Carpio expresó su amplio reconocimiento al magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén porque, gracias a sus gestiones, ha llevado la justicia a otro nivel, además por brindarle a la Facultad la confianza para capacitar y profesionalizar a las y los integrantes de este Poder Judicial, demostrando su convicción de que el conocimiento es la herramienta más eficaz para sacar adelante un estado.

Agradecimientos

Por su parte, en representación de las y los graduados, la facilitadora pública de este Poder Judicial, Gladiola Yuridia Cordero Fernández, agradeció a la institución por todas las facilidades que permitieron que hoy, sus compañeras y compañeros lograran alcanzar esta meta. Asimismo, les exhortó a “ser la generación que no solo aplique el Derecho, sino que humanice la justicia; salgamos a hacer historia, a honrar nuestra vocación”.

En este evento estuvieron presentes las consejeras de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla y María Magdalena Vila Domínguez; el consejero de la Judicatura, José Francisco Trujillo Ochoa; familiares de las personas egresadas, sinodales, docentes, directivos del Fldch e INEF, así como integrantes de esta casa de la justicia.