Impulsan la recertificación de las y los notarios

Con el propósito de fortalecer la profesionalización y ampliar las herramientas para una justicia más accesible y cercana, el Poder Judicial del Estado de Chiapas realizó la Presentación de la Plataforma Virtual de Aprendizaje y la sesión de inducción para su correcto uso, dirigida a personas notarias públicas certificadas como facilitadoras privadas, quienes iniciarán su proceso de recertificación en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

En representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, el consejero de la Judicatura, José Francisco Trujillo Ochoa, dio la bienvenida a las y los participantes y destacó que este proceso trasciende el cumplimiento de un requisito de actualización profesional, al representar un compromiso con la cultura de paz y con una justicia que ofrece caminos más ágiles, humanos y eficaces para la solución de diferencias.

Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, Ovidio Cortazar Ramos, reconoció y agradeció la labor del magistrado presidente por impulsar estos trabajos, y subrayó el valor de las herramientas de profesionalización que contribuyen a que las y los notarios participen activamente como facilitadores privados, abonando a la certeza jurídica de la entidad.

Asimismo, la directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), Laura Guadalupe Domínguez Rodríguez, explicó las generalidades y alcances del proceso de recertificación, así como sus beneficios en materia de mediación y acceso a la justicia. Durante la jornada también se presentó la operatividad de la Plataforma Virtual de Aprendizaje, sus contenidos, índices temáticos, criterios de evaluación y plan de estudio, como una herramienta para la formación continua y fortalecer las capacidades de quienes contribuyen a la construcción de acuerdos y de una cultura de paz.