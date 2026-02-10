Impulsan la transformación de espacios públicos

Por instrucciones del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, y como parte de las acciones de proximidad social que fortalecen el vínculo entre autoridades y ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM) realizó con éxito una jornada intensiva de rescate de espacios públicos en el fraccionamiento San José El Edén, ubicado al sur-oriente de la ciudad.

El titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García, informó que conforme al plan de trabajo establecido por el alcalde, se intervino el parque principal de esta zona habitacional mediante acciones integrales orientadas a mejorar el entorno y fortalecer la seguridad de las y los habitantes.

Jornada

Durante la jornada se realizaron labores de limpieza integral y desbroce, con la eliminación de maleza y basura acumulada; poda estética y preventiva para mejorar la visibilidad y despejar áreas comunes; así como rehabilitación visual mediante aplicación de pintura y mejoramiento de la infraestructura del parque.

Por su parte, el coordinador de Prevención del Delito de la SSPyPCM, Ricardo Rodríguez Campos, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que prioriza la transformación de espacios deteriorados en entornos seguros, dignos y agradables.

Mediante la estrategia de proximidad social, la corporación continúa trabajando de la mano con la ciudadanía para recuperar el tejido social y garantizar la tranquilidad de las familias tapachultecas, refrendando el compromiso del Gobierno Municipal que encabeza Yamil Melgar Bravo con una policía cercana a la población.