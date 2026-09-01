Impulsan la transformación del municipio de Berriozábal

En el municipio de Berriozábal, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la ceremonia de inicio del Ciclo Escolar 2026-2027, donde felicitó y deseó éxito a las y los estudiantes, así como a maestras y maestros de Chiapas. En este marco, sostuvo que el gobierno de la Nueva ERA fortalece la infraestructura educativa para garantizar espacios seguros, dignos y de calidad que favorezcan el desarrollo académico de la niñez y la juventud.

Durante esta gira de trabajo, el mandatario visitó el barrio La Piedad, donde inauguró el edificio de aulas didácticas, centro de cómputo, laboratorio multifuncional y áreas administrativas que albergan a la Escuela Secundaria José Manuel Velasco Siles y al Centro de Estudios de Bachillerato Enoch Cancino Casahonda, con una inversión superior a 24 millones de pesos, en beneficio de 560 estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, así como de madres y padres de familia.

Educación

Posteriormente, entregó aulas didácticas, equipamiento, una cancha de usos múltiples y obras exteriores en la Secundaria Técnica Industrial Número 158, ubicada en la localidad Santa Inés Buenavista, con una inversión de 5.7 millones de pesos. Ante la comunidad escolar, destacó que su administración ha destinado más de 107 millones de pesos a obras educativas en Berriozábal. “Invertir en la educación es invertir en la transformación. Invertir en las juventudes es la mejor inversión que se realiza en Chiapas y en nuestra patria, que es México”.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, explicó que la reconversión de las instalaciones de la Escuela Secundaria José Manuel Velasco Siles y del Centro de Estudios de Bachillerato Enoch Cancino Casahonda fue posible gracias a las gestiones del gobernador ante la federación, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas de las y los jóvenes de este municipio. Añadió que, además de las obras realizadas en la Secundaria Técnica Industrial Número 158, se construyen dos aulas equipadas, con servicios sanitarios y planta de tratamiento, en el preescolar cercano.

Visión social

El presidente municipal de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, señaló que la transformación del municipio avanza con una visión social sustentada en la educación, la certeza jurídica y la coordinación institucional. Detalló que, mediante el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, se cuenta con nuevas preparatorias y universidades, mientras que el Ayuntamiento destinó 33 por ciento de su presupuesto a este rubro.

Los directores de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 158, Jorge Ember Albores Figueroa, y del Centro de Estudios de Bachillerato Enoch Cancino Casahonda, Rosemberg Nucamendi Pérez, externaron su gratitud al gobernador Eduardo Ramírez por hacer realidad el anhelo de contar con aulas dignas y dejar atrás las dificultades materiales que enfrentaron durante muchos años. Ambos coincidieron en que la educación no ha sido un lujo, sino una convicción, pues en estos espacios se cultivan saberes, actitudes y destrezas, al tiempo que se fomenta una cultura de paz y la sana convivencia.

Presentes

Estuvieron presentes el titular de la Subgerencia de Administración de Proyectos Estatales de Infraestructura Educativa del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) en Chiapas, Marco Antonio Andrade Zavala; en representación del secretario de Educación estatal, el coordinador general de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación, Sergio Serna Estrada; la diputada local María Mandiola Totoricagüena; la presidenta del DIF Municipal de Berriozábal, María Penagos Núñez; además de estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, madres y padres de familia, entre otras personas invitadas.