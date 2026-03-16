Impulsan la visibilidad internacional de sus libros

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), refuerza la visibilidad internacional de sus publicaciones, mediante la alimentación de metadatos en la plataforma Sistema Integrado de Metadata Estandarizada (Simeh), informó Noé Martín Zenteno Ocampo, jefe del Departamento de Procesos Editoriales de la Dirección de Extensión Universitaria.

Desde 2009, la institución registra libros impresos, e-books y coediciones con el objetivo de integrar las obras al catálogo Ulibros, de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (Eulac), y optar por la insignia Declaración de Prácticas Académicas (DPA), que certifica su calidad académica.

Zenteno Ocampo, detalló que el uso de este gestor de metadatos es una iniciativa de la Red de Editoriales Universitarias y Académicas de México (Red Altexto), a la que la universidad está integrada desde 2007. La Unicach, de manera particular, tiene la meta de registrar este año todas sus publicaciones recientes.

Para garantizar la presencia y calidad de los libros en catálogos internacionales, el sistema requiere de la información general; la obtención de la insignia DPA exige además la validación de la rigurosidad editorial, como revisión por pares con datos completos de los evaluadores, carga de dictámenes y formatos de evaluación.

Con este trabajo en metadatos, la Unicach busca que el conocimiento generado por sus académicos sea más accesible, visible y validado en plataformas internacionales.