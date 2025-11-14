Impulsan ley de formalidad laboral en Chiapas

Andrea Negrón, diputada local del partido Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, dio a conocer una Ley de Fomento al Emprendimiento, que se encuentra en proceso de elaboración, misma que pretende impulsar la formalidad laboral y el desarrollo económico local, fortaleciendo el trabajo de las y los emprendedores chiapanecos.

Señaló que el trabajo se realiza en colaboración con la academia y el sector empresarial, con el fin de brindar capacitación y seguimiento a quienes inician sus propios negocios.

Diálogo

La legisladora explicó que esta iniciativa surge del diálogo con mujeres emprendedoras, la academia y las cámaras empresariales, a fin de construir una propuesta que atienda las necesidades reales del sector.

“Estamos trabajando de la mano de maestros especializados, como un académico chileno de la Unach, y sobre todo escuchando las experiencias del día a día de las emprendedoras chiapanecas”, subrayó la legisladora.

Destacó que el objetivo principal de la ley es facilitar la transición de los emprendimientos informales al empleo formal, y así más personas puedan acceder a beneficios sociales y contribuir al fortalecimiento económico del estado.

“Consideramos que no basta con dar apoyos económicos; es fundamental ofrecer capacitaciones continuas y seguimiento a los proyectos. Por eso trabajamos también con la academia y con las cámaras empresariales, como la Coparmex, que conocen de cerca las necesidades del sector”, afirmó.

Etapa final

La diputada adelantó que el proyecto se encuentra en su etapa final y que se espera presentarlo próximamente al Congreso del Estado, con el respaldo de diversos sectores productivos.

Con ello, dijo, se busca consolidar una política pública que permita a Chiapas convertirse en un estado más competitivo, innovador y justo con sus emprendedores.