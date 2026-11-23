Dulce Arce, presidenta de la Asociación de Pacientes Reumáticos Esperanza de Vida A.C., hizo un llamado respetuoso al Congreso del Estado de Chiapas para dar trámite a la Ley por los Derechos de Personas con Lupus y que por fin sea aprobada para beneficio de quienes padecen estas enfermedades.

La asociación pertenece a la Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus (Lindepu) y al Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C. (Cetlu), cuyos investigadores, Laura Tié y Efrén Calleja, han trabajado en la propuesta desde hace años.

Primer paso

Arce explicó que el primer objetivo de la ley es que exista un censo de cuantas personas viven con lupus, artritis, espondilitis y enfermedades raras.

“Al haber un censo, habría más médicos reumatólogos. Nos hacen falta reumatólogos, medicamentos y tratamientos específicos para este tipo de enfermedades autoinmunes”, señaló.

“Al no existir un censo, no existen enfermedades y pasamos a ser invisibles. Lo que pretendemos con la iniciativa es primero ser visibles, que estas enfermedades existen”, expresó.

Diagnóstico

La presidenta de la asociación señaló que, actualmente, un diagnóstico tarda de uno a tres años, cuando con mayor visibilidad podría ser más rápido.

Asimismo, remarcó la escasez de medicamentos, tratamientos y material quirúrgico para pacientes con artritis reumatoide que requieren cirugías de cadera o artrosis.

“Hay pacientes que ya están internados, todo listo para la operación, y les cancelan la cirugía porque no hay material quirúrgico. Es real y está pasando”, denunció.

Arce también comentó que existe discriminación en los trabajos y falta de empatía en la sociedad.

“Estas enfermedades no son contagiosas ni hereditarias, son autoinmunes, donde tu propio cuerpo se pelea a sí mismo. No hay cura por el momento”, explicó.

Asimismo, destacó que los medicamentos y las vacunas biológicas son muy costosos, con precios que van de 40 mil a 80 mil pesos, inaccesibles para la mayoría de los pacientes.

“No hay dinero que alcance. Si estos tratamientos existieran en el sector público, tendrían más alcance para las personas vulnerables de lugares marginados como Amatenango o la zona fronteriza”, comentó.

Escasez de especialistas

La representante de los pacientes indicó que en Chiapas hay una gran escasez de reumatólogos. “En Tapachula tenemos dos, en Comitán no hay clínica ni reumatólogos. Hay muchos pacientes y todo eso es porque no tenemos un censo adecuado”, afirmó.

Arce compartió que el 20 de noviembre se cumplieron dos años de que la ley fue presentada por primera vez en el Senado de la República, a través de la diputada Amalia García.

Señaló que la iniciativa ha sido recibida en 26 estados y aprobada en seis, pero en Chiapas no ha sido analizada.

“Fue recibida por la diputada Faride Abud, presidenta de la Comisión de Salud, pero no ha sido analizada en el Congreso. Lo que queremos es que la presente al Congreso, que se reciba y se dictamine para que sea una ley”, concluyó.