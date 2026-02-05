Impulsan mejoramiento de espacios públicos

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el inicio del programa Transformando mi Espacio con Humanismo, con el arranque de los trabajos de rehabilitación del parque Las Canchitas, ubicado en la colonia Las Granjas. En el acto, destacó que el gobierno de la Nueva ERA promueve el mejoramiento integral de los espacios públicos como una vía para fortalecer la paz, el bienestar y el tejido social.

En ese contexto, el mandatario explicó que el proyecto contempla una inversión superior a 1.5 millones de pesos y beneficiará a alrededor de 14 mil habitantes. Detalló que las acciones incluyen el mantenimiento de juegos infantiles, la construcción de andadores, la instalación de comedores y juegos inclusivos, la reforestación de áreas verdes, la adecuación de rampas para la movilidad de personas con discapacidad y la modernización del sistema de alumbrado, entre otros trabajos.

Tras convivir con niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas mayores, Eduardo Ramírez hizo un llamado a las y los vecinos a permanecer unidos y a fortalecer la convivencia pacífica. Asimismo, afirmó que su administración trabaja de manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar el desarrollo y la prosperidad compartida de la capital chiapaneca.

Áreas recreativas dignas y seguras

Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, precisó que, a través del programa Transformando mi Espacio con Humanismo, se busca que la niñez, la juventud y la población en general cuenten con áreas deportivas y recreativas dignas, seguras, accesibles y bien iluminadas. Señaló que la rehabilitación integral del parque responde a una solicitud directa de las y los habitantes de la colonia Las Granjas.

La rehabilitación del parque Las Canchitas permitirá recuperar la funcionalidad de la infraestructura deportiva y recreativa, corregir deficiencias en la planeación y el uso del espacio, mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad e iluminación, así como incorporar mobiliario urbano y sistemas adecuados para el manejo pluvial.

Acompañaron al gobernador las directoras generales del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo; del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, Angélica Altuzar Constantino; y del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez, además de habitantes de la colonia Las Granjas.