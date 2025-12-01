Impulsan modelo pionero de atención oncológica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refuerza su compromiso con la atención integral del cáncer infantil al consolidar en Chiapas el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (OncoCREAN) Tapachula como un centro de excelencia, pionero en el país y modelo estratégico para la región sur-sureste.

Origen

Durante la sesión 182 del grupo de trabajo para la atención de menores bajo tratamiento oncológico, el coordinador de Atención Oncológica del IMSS, doctor Enrique López Aguilar, explicó que esta unidad se fundó el 30 de abril de 2015 y se convirtió en el primer centro de referencia diseñado para la atención oportuna, especializada y con enfoque humanista.

En reunión virtual entre autoridades del Instituto y familiares de pacientes pediátricos oncológicos, el oncólogo del IMSS detalló que gracias a su infraestructura, personal capacitado y la implementación de protocolos avanzados, el OncoCREAN Tapachula presenta logros notables, entre los que destaca el 100 por ciento de oportunidad en la confirmación diagnóstica de cáncer infantil en menos de siete días.

Agregó que el 50 por ciento de pacientes inician tratamiento en los primeros tres días posteriores al diagnóstico, el 88 por ciento de oportunidad para la atención de menores con sospecha oncológica en las primeras 48 horas, así como la aplicación del programa Escala de Valoración de Alerta Temprana (EVAT), la capacitación médica y de enfermería, microlecciones y adecuación de herramientas clínicas.

Acompañamiento emocional

El doctor López Aguilar refirió que el OncoCREAN Tapachula también fortalece el acompañamiento emocional de pacientes y familias a través de la reciente incorporación del 100 por ciento de menores al programa psicoemocional “Tú eres magia”.

Enfatizó que esta unidad especializada para el tratamiento del cáncer pediátrico avanza hacia un nuevo estándar nacional: su transición a un modelo de medicina de precisión, que permitirá diagnósticos más exactos, tratamientos personalizados y mejores resultados para la niñez chiapaneca y de la región.

El coordinador de Atención Oncológica del IMSS indicó que el OncoCREAN Tapachula está ubicado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, cuenta con 180 camas censables y personal médico y de enfermería que lo posiciona como un espacio de innovación, humanidad y excelencia clínica.

Incorporaciones

En otro tema, Faustino Garduño González de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud del IMSS dio a conocer que se incorporaron 139 personas derechohabientes en las últimas dos semanas a la plataforma de registro de tratamientos oncológicos; suman 24 mil 94 pacientes (31 por ciento son pediátricos y 69 por ciento personas adultas, quienes se atienden en 79 hospitales, 15 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 64 de Segundo Nivel.

En esta sesión se acordó dar seguimiento al presupuesto de Fotoféresis y al reporte de camas para hospitalización en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza; a la supervisión de limpieza en áreas de atención oncológica del HGZ No. 1 de Oaxaca, así como al abasto del medicamento Dexametasona de 6 mg y la atención de un caso específico.