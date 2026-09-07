Impulsan mujeres indígenas presencia global

Durante el encuentro “Mujeres Indígenas en el contexto global: Incidencia en espacios multilaterales”, mujeres indígenas de América Latina y el Caribe plantearon fortalecer su participación en los espacios internacionales, donde se toman decisiones relacionadas con sus territorios, derechos, biodiversidad y formas de vida.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Entre los temas abordados estuvieron la defensa de los territorios, la biodiversidad, los conocimientos tradicionales, el cambio climático, los sistemas de cuidados y la participación de mujeres y jóvenes indígenas en mecanismos multilaterales.

Acuerdos

Uno de los principales acuerdos fue fortalecer la coordinación regional y global entre mujeres, juventudes y Pueblos Indígenas para impulsar una agenda común en espacios relacionados con cambio climático, biodiversidad, desertificación, agricultura, alimentación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las participantes también destacaron el papel de las mujeres indígenas en la conservación de los bosques, la protección de semillas, la soberanía alimentaria y la transmisión de conocimientos vinculados con la medicina tradicional.