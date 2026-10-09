Impulsan nuevos mercados en Festival México Chiapas

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) y secretario técnico de Marca Chiapas, Luis Pedrero González, encabezó la inauguración del 3er Festival Internacional México Chiapas Original, en la histórica Casa Mazariegos, con el propósito de fortalecer la comercialización, competitividad y proyección de productos locales en nuevos mercados.

Durante su intervención, destacó que Marca Chiapas suma 17 años impulsando el desarrollo económico de la entidad y que actualmente se trabaja en una nueva etapa para transformar el reconocimiento de los productos chiapanecos en beneficios económicos tangibles para productores y empresarios, mediante la profesionalización, acceso a financiamiento y apertura de nuevos canales de comercialización.

Distinciones

Como parte de los primeros resultados, se entregaron placas del distintivo México Chiapas Original a 20 socios de los sectores turístico, hotelero y restaurantero de ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo, en reconocimiento a la calidad de sus productos y servicios. Asimismo, en el Encuentro de Negocios se programaron 170 citas de negocios y se concretaron preliminarmente siete operaciones comerciales, con perspectivas de generar mayores ventas y acuerdos comerciales.

Uno de los anuncios más relevantes fue la puesta en marcha de un esquema de microcréditos de hasta 100 mil pesos, con tasa de interés del seis por ciento y plazo de 24 meses, dirigido a productores y empresas de Marca Chiapas que cumplan con los requisitos del Fondo de Fomento Económico (Fofoe). Pedrero González destacó que este respaldo, impulsado con el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, permitirá fortalecer la competitividad y capacidad de crecimiento de los negocios de la entidad.

Colaboraciones

En materia de comercialización, anunció una alianza con OXXO para incorporar productos Marca Chiapas en 30 tiendas de Tuxtla Gutiérrez, sin costo de acceso al espacio comercial para las empresas seleccionadas, además del fortalecimiento de la presencia de productos regionales en Walmart y la expansión de puntos de venta especializados. Subrayó que la estrategia busca traducir el distintivo Marca Chiapas en mayores ventas, ingresos y oportunidades reales para productores y empresarios.

Asimismo, destacó los avances en la protección y posicionamiento de productos con identidad territorial, mediante las indicaciones geográficas del café de Tenejapa, comiteco y queso de bola de Ocosingo, así como los trabajos para impulsar el reconocimiento del quesillo de Pijijiapan y el pox de Chiapas. Señaló que estas acciones permitirán proteger el origen de los productos, fortalecer su valor comercial y abrir nuevas oportunidades en los mercados nacionales e internacionales.

En el acto inaugural participaron Rómulo Farrera Escudero, presidente de la Asociación Civil y cofundador de Marca Chiapas; Fabiola Ricci Diestel, presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas; Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Oswaldo Chacón Rojas, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach); Fernando Trujillo Zepeda, presidente del Consejo Regulador de Marca Chiapas; y Conrado De la Cruz Selvas, subsecretario de Comercio.

Expoventa

Como parte de las actividades del festival, se llevó a cabo la inauguración de la Expo Punto de la Chiapanequidad, instalada en los pasillos del Museo de San Cristóbal (Musac), con la participación de 40 expositores que ofrecen café, miel, chocolate, pan artesanal, tascalate, pozol, chiles, salsas, semillas y otros productos regionales, además de piezas elaboradas por artesanas y artesanos chiapanecos.

En este marco, Pedrero González reafirmó el compromiso de la SEyT de fortalecer las cadenas productivas, ampliar las oportunidades comerciales y convertir el talento, la identidad y capacidad productiva del estado en desarrollo económico y bienestar para las familias.

El 3er Festival Internacional México Chiapas Original continuará los días 14 y 15 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, consolidándose como una plataforma para promover la riqueza gastronómica, artesanal y cultural, abrir nuevos mercados y posicionar la calidad de lo hecho en Chiapas a nivel nacional e internacional.