Impulsan obras en Comitán y Altamirano

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por los municipios de Comitán de Domínguez y Altamirano, donde subrayó que la Nueva ERA es un gobierno de territorio que recorre todos los rincones del estado para escuchar al pueblo y atender sus necesidades. Asimismo, reiteró el llamado a la unidad, al considerar que es el mejor camino para transformar a Chiapas. “Somos gente pacífica y trabajadora. Y nosotros le apostamos a la prosperidad de los pueblos. Estoy muy comprometido con esta zona”, afirmó.

En Comitán, el mandatario inauguró la cancha de futbol 7 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Plantel 10, con una inversión de 6.3 millones de pesos. Informó que se destinan más de 275 millones de pesos al fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de los planteles de esta institución en todo el estado, con el propósito de garantizar espacios escolares, deportivos y de convivencia dignos y de calidad.

Camino El Nance-Puerto Rico

Más tarde, en Altamirano, acudió a la localidad Puerto Rico para inaugurar el camino El Nance-Puerto Rico, obra que requirió una inversión de más de 11.4 millones de pesos. En la cabecera municipal, entregó aulas, equipamiento y obras exteriores en el Cobach Plantel 45, mientras que en la localidad Candelaria hizo lo propio en la Escuela Primaria 24 de Febrero. Además, inauguró un taller de especialidad en el Plantel 331 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). Añadió que en este municipio se han realizado diversas acciones en materia de infraestructura educativa, con una inversión superior a 12 millones de pesos.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, explicó que la cancha de futbol 7 del Plantel 10 del Cobach, en Comitán, beneficia a 619 estudiantes y forma parte del proyecto de infraestructura educativa deportiva que se desarrolla en todo el estado. Asimismo, indicó que las obras entregadas en esta ocasión en Altamirano representaron una inversión de 6.9 millones de pesos.

Compromiso

La directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, reconoció la inversión que el gobierno de Eduardo Ramírez realiza para mejorar los planteles de esta institución, que recibe a más de 80 mil estudiantes cada semestre, y valoró este esfuerzo como muestra del compromiso con la educación de las y los jóvenes.

Por su parte, la directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, señaló que el camino El Nance-Puerto Rico beneficia a más de dos mil personas de diferentes localidades que diariamente transitan por esta vía. Dio a conocer que se realizará un levantamiento de los tramos que requieren atención para su pronta rehabilitación y que se instalarán reductores de velocidad para reforzar la seguridad de la población.

El director general del Conalep Chiapas, Leonardo León Alcázar, agradeció el respaldo del gobernador y refirió que el Plantel 331 no recibía infraestructura educativa desde hace más de 12 años. Expuso que las obras realizadas representaron una inversión superior a 2 millones de pesos y beneficiarán a las y los estudiantes de la carrera de Informática.

Anhelo de años

El director del Cobach Plantel 10 Comitán, Hugo Ernesto Ballinas Urbina, y la directora de la Escuela Primaria 24 de Febrero en Altamirano, Rosa María Vázquez Vázquez, agradecieron la visita del gobernador y su esposa. Ambos coincidieron en que las obras entregadas representan un anhelo de muchos años para las comunidades escolares, por lo que expresaron su reconocimiento al compromiso de este gobierno con la construcción de aulas dignas y espacios adecuados para la convivencia.

El presidente de Altamirano, Gaspar Sántiz Jiménez, señaló que las obras entregadas en el municipio contribuirán a mejorar las condiciones de vida de las familias de distintas comunidades. A la vez, reconoció que la estrategia de seguridad implementada en el estado ha contribuido a la paz y la reconciliación en este municipio, que, dijo, lleva dos años en tranquilidad.