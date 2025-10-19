Impulsan operativo de limpieza en panteones

El Ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza el presidente municipal, Ángel Torres, continúa impulsando el Operativo Macro Limpieza en los panteones; en esta ocasión se atendió el Panteón Municipal, cuyos trabajos fueron realizados por todas las dependencias municipales y refleja el compromiso con los espacios dignos para las familias, previo a la tradicional celebración de Día de Muertos.

Acciones de limpieza

Durante esta jornada, se realizaron labores de limpieza y mantenimiento, encabezadas por la Secretaría de Servicios Municipales, a cargo de Horacio Gómez, asegurando que los panteones estén en condiciones óptimas para que las y los visitantes puedan honrar la memoria de sus seres queridos en un ambiente cuidado y seguro. Cada acción se realiza con responsabilidad y dedicación, reconociendo la importancia de estos lugares en nuestras tradiciones.