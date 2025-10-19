﻿﻿
Impulsan operativo de limpieza en panteones

Octubre 19 del 2025
Estas acciones reflejan el compromiso con los espacios dignos para las familias tuxtlecas. Cortesía

El Ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza el presidente municipal, Ángel Torres, continúa impulsando el Operativo Macro Limpieza en los panteones; en esta ocasión se atendió el Panteón Municipal, cuyos trabajos fueron realizados por todas las dependencias municipales y refleja el compromiso con los espacios dignos para las familias, previo a la tradicional celebración de Día de Muertos.

Acciones de limpieza

Durante esta jornada, se realizaron labores de limpieza y mantenimiento, encabezadas por la Secretaría de Servicios Municipales, a cargo de Horacio Gómez, asegurando que los panteones estén en condiciones óptimas para que las y los visitantes puedan honrar la memoria de sus seres queridos en un ambiente cuidado y seguro. Cada acción se realiza con responsabilidad y dedicación, reconociendo la importancia de estos lugares en nuestras tradiciones.

