Impulsan plan de acción en municipios prioritarios

El director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (Icatech), César Espinosa Morales, se reunió con representantes de los 12 municipios que el Gobierno del Estado de Chiapas ha designado como prioritarios, con el fin de establecer una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo de sus pobladores.

En su intervención, Espinosa Morales detalló que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha instruido fortalecer el trabajo territorial y la coordinación institucional, con el propósito de alinear esfuerzos, optimizar recursos y consolidar la atención directa de las necesidades de dichas comunidades.

El modelo busca ser un ejemplo a nivel nacional

El objetivo, dijo, es definir un plan de acción a través del Icatech e implementar estrategias que brinden las condiciones para que estas regiones salgan del rezago; hizo hincapié en la importancia de que el trabajo realizado en los 12 municipios prioritarios sea modelo y ejemplo a nivel nacional, de cómo el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de acciones concretas, logra sacar del rezago y el olvido a la población.

En compañía de Juan Luis Zarazúa Salazar, coordinador de Delegaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, el titular del Icatech reafirmó la importancia de la planeación y corresponsabilidad entre órdenes de gobierno, priorizando el bienestar, la capacitación y el desarrollo con enfoque de prosperidad compartida.