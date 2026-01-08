Impulsan planeación estratégica para llevar bienestar

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, en la que se analizaron temas prioritarios en materia de seguridad, infraestructura, salud, educación, medio ambiente, deporte y vivienda, entre otros rubros estratégicos para el desarrollo de Chiapas.

Durante el encuentro, se presentaron los principales programas y acciones que las distintas dependencias de la administración pública estatal implementarán a lo largo del año, con el objetivo de atender a todo el estado. En ese contexto, el mandatario subrayó que la planeación es un eje fundamental para alcanzar resultados efectivos.

“En el gobierno de la Nueva ERA, la tarea principal será llevar bienestar a cada rincón de nuestro estado con trabajo, organización y siempre poniendo en el centro de las decisiones a quienes más lo necesitan, porque un buen gobierno inicia con una buena planeación”, enfatizó.

Municipios prioritarios

Ramírez Aguilar afirmó que se atenderá de manera prioritaria a los 12 municipios históricamente olvidados: El Bosque, Chanal, Chalchihuitán, Chenalhó, Oxchuc, San Juan Cancuc, Tila, Mitontic, Aldama, San Andrés Duraznal, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal.

Asimismo, señaló que se destinarán mayores recursos a la infraestructura carretera para fortalecer la conectividad entre los pueblos, lo que contribuirá a impulsar el desarrollo económico y el bienestar regional, al mejorar el acceso a servicios básicos, dinamizar el comercio local y fomentar el turismo.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a las y los titulares de las dependencias estatales a mantener el trabajo coordinado y a conducirse bajo la filosofía del buen vivir, al señalar que esta visión permite avanzar hacia la prosperidad compartida y posicionar a Chiapas con el reconocimiento que merece a nivel nacional.