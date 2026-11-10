Impulsan preservación de lenguas indígenas

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizó el Foro Regional Sur-Sureste “Lenguas indígenas locales: Diálogos situados en territorios comunitarios y escolares” y el III Coloquio Internacional de Educación e Interculturalidad 2026, “(Trans)formación en territorios bioculturales, lenguas originarias y ancestrales”, con la participación de instituciones nacionales e internacionales de Brasil, Colombia, Chile y Argentina.

Las actividades se desarrollaron en la Facultad de Derecho, Campus III, donde, durante la ceremonia inaugural realizada en el auditorio “Manuel José de Rojas”, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que las universidades tienen como objetivo central contribuir a la transformación de la realidad social.

Mensaje

“Tenemos la obligación permanente de trabajar en esta agenda y la interculturalidad constituye un elemento fundamental de lo que hacemos, al grado que la hemos incorporado como un principio establecido en nuestro modelo educativo”, puntualizó.

El rector, acompañado por el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, señaló que, pese a las limitaciones presupuestales y los problemas estructurales que enfrentan las instituciones públicas de educación superior en el país, la Unach mantiene su compromiso con este esfuerzo, mediante incentivos a la investigación y el fortalecimiento de redes de colaboración y cooperación interinstitucional.

En su intervención, el docente de la Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible y coordinador de ambos encuentros, Martín Plascencia González, agradeció el respaldo institucional a este proyecto, que forma parte de las políticas universitarias de inclusión e interculturalidad.

Próximamente

Asimismo, destacó que estos trabajos preparan el camino para el Congreso Nacional de Investigación Educativa, que se realizará el próximo año en esta casa de estudios, con el propósito de compartir las experiencias y avances de las instituciones y comunidades académicas en esta materia.

Por su parte, la secretaria para la Inclusión y Diversidad Cultural, Jazmín González González, subrayó que las universidades tienen un compromiso con el alumnado y con la sociedad chiapaneca para valorar, preservar y reconocer la importancia de las lenguas indígenas, pues su conservación también significa proteger conocimientos, saberes e historia transmitidos de generación en generación.

A su vez, la coordinadora regional del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), Elvia Garduño Teliz, resaltó el trabajo de quienes hicieron posible el foro y el coloquio, al señalar que estos espacios permiten vincular la investigación académica con las autoridades educativas, lo que favorece que los resultados y las propuestas trasciendan hacia nuevas iniciativas.

Importancia

En representación de la Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia, María Helena Ramírez Cabanzo destacó la importancia de estos encuentros para conocer las realidades de los territorios y sus comunidades, así como reflexionar sobre la relevancia, permanencia y reconocimiento de las lenguas indígenas locales.