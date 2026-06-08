Impulsan prevención de las adicciones

Con el propósito de fortalecer la salud emocional, promover la sana convivencia y fomentar una cultura preventiva entre la comunidad estudiantil, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel 34 Tuxtla Gutiérrez, llevó a cabo el programa “Prevenir con empatía, procurar con justicia”, dirigido a estudiantes de segundo semestre.

Durante la actividad se contó con la participación de la coordinadora del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra), Aida Guadalupe Jiménez Sesma, así como personal de esta dependencia, quienes compartieron información y herramientas orientadas a la prevención de adicciones, especialmente contra el uso y abuso del alcohol.

El director del Plantel 34 Tuxtla Gutiérrez, Enoc Decelis Herrera, destacó la importancia de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral de las y los estudiantes, fortaleciendo espacios de reflexión que favorezcan la toma de decisiones responsables y el cuidado de la salud física y emocional.

Asimismo, señaló que estas estrategias permiten sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias nocivas y fortalecer valores para una sana convivencia, con el respaldo de la Dirección General del Cecytech, encabezada por Luis Guadalupe Morales Ángeles.

Como parte de la jornada, las y los jóvenes participaron en actividades de diálogo y concientización enfocadas en la prevención de adicciones, promoviendo la construcción de entornos seguros y saludables que favorezcan su desarrollo académico y personal.