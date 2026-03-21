Impulsan primera plataforma local de taxis de SCLC

Taxistas locales de San Cristóbal y creadores de la plataforma “Pídelo seguro con taxi seguro” le presentaron el proyecto a la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, Albania Gónzalez, durante una reunión celebrada en la oficina de enlace.

La titular mencionó que, según la Ley de transporte del estado, en donde se especifica el funcionamiento de las plataformas digitales tipo Uber o Didi, existen dos modalidades: una de transporte privado y otra para el sector público.

Albania Gónzalez señaló que la plataforma impulsada por transportistas sancristobalenses, se enmarca en la segunda modalidad, de transporte público, esto al usar unidades previamente concesionadas.

En ese sentido, la titular recordó que en este tipo de aplicaciones es necesario contar con los datos personales de los conductores para generar mayor seguridad en los pasajeros, al mismo tiempo que se mantienen las capacitaciones correspondientes.

Será la propia Secretaría de Movilidad y Transporte la que dé a conocer todas las plataformas que hayan sido verificadas y que cumplan con los requisitos.

Por su parte, los taxistas locales, quienes solicitaron dicha reunión, agradecieron la escucha de parte de la autoridad, así como la oportunidad de fortalecer una nueva alternativa de movilidad.