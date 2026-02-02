Impulsan producción de canela en el Soconusco

Ante la alta demanda de canela en la región y a nivel nacional, 20 familias del Soconusco que mantienen cultivos en 40 hectáreas de Tapachula y Tuzantán, entre otros poblados, impulsan la producción; señalan que su demanda en el mercado nacional y su precio estable lo convierte en uno de los cultivos con mayores oportunidades para los productores locales.

En entrevista, el director comercial del Centro de Agroecología San Francisco de Asís, Jorge Aguilar Reyna, dio a conocer que son 40 hectáreas dedicadas a la producción de canela en los municipios de Tuzantán y Tapachula, con una cosecha anual de ocho toneladas

Dijo que el kilogramo de la especia aromática oscila alrededor de 300 pesos, lo que deja una derrama económica de dos millones 400 mil pesos, ya que esta especie es una de las más consumidas en el país, al grado de que México consume la mitad de la canela que se produce a nivel mundial (cinco mil toneladas).

Fácil adaptación

Señaló Aguilar Reyna que es un cultivo que se adapta bien a las condiciones climáticas de la región del Soconusco y puede ser una fuente de ingresos adicional para las familias, ya que se cultiva en pequeñas parcelas.

“Se busca promover la diversificación de cultivos en la región, y la canela es una de las opciones que se están impulsando, la idea es que los productores no dependan de un solo cultivo, sino que tengan varias fuentes de ingresos”, agregó.

Indicó que esta especia tiene múltiples usos, desde la medicina hasta la industria alimentaria, lo que la hace una opción atractiva para los productores; además, su cultivo puede ayudar a reducir la deforestación y promover la conservación del medio ambiente.

Comentó que en el Soconusco ya hay productores que están cultivando y comercializando la producción en el mercado local, es un producto que tiene demanda y puede generar ingresos para las familias.

Puntualizó que el gobierno está apoyando la producción de canela a través de programas de asistencia técnica y financiera, lo que ha permitido a los productores aumentar la industria y mejorar la calidad del producto.

Jorge Aguilar Reyna mencionó que la canela es una opción viable para las familias en el Soconusco que buscan diversificar sus ingresos y mejorar su calidad de vida, por lo que buscarán este año incrementar las áreas de siembra.