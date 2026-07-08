Impulsan producción de hongos seta

Como parte de las acciones para promover alternativas productivas sostenibles en comunidades cercanas a Áreas Naturales Protegidas (ANP), personal del Área de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Dirección Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, en coordinación con técnicos del parque nacional Cañón del Sumidero, realizó una visita a la comunidad de Libertad Campesina, en el municipio de Osumacinta.

El objetivo de la jornada fue impartir un Taller para la Formulación de Planes de Negocios para la Producción de Hongos Seta, dirigido al grupo de hombres y mujeres “Mujer y Luna”, beneficiario del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes).

Durante el encuentro, los participantes reflexionaron sobre los avances alcanzados desde el inicio del proyecto y analizaron nuevas estrategias para fortalecerlo como una iniciativa productiva sostenible, capaz de generar beneficios económicos y sociales para la comunidad.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con el emprendimiento y la importancia de avanzar hacia la formalización de una marca registrada, herramienta que permitiría a las productoras y productores contar con mayor reconocimiento, seguridad jurídica y mejores oportunidades para posicionar sus productos en mercados más amplios.

Además de convertirse en un referente regional de organización comunitaria.