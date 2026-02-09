Impulsan producción pesquera en Chiapas

Con el dragado de sistemas lagunarios, el Gobierno de Chiapas busca reactivar la pesca y acuacultura tras más de dos décadas de abandono. La secretaria de Pesca y Acuacultura, Judith Torres Vera, anunció que esta medida es la base para lo que denomina una Nueva ERA en el sector, con la que se espera un incremento en la producción de camarón y escama este año.

Señaló que estas labores forman parte de un plan más amplio que incluye la atención directa a los pescadores y una inversión sostenida en infraestructura, acciones que de acuerdo a la titular, no se habían realizado en muchos años.

Ejes principales

Los dos ejes primordiales de trabajo consisten en mejorar la calidad de vida de las comunidades pesqueras y posicionar a Chiapas como un líder en esta actividad económica.

Torres Vera aseguró que el compromiso de la actual administración con este sector no se limita a la producción, sino que abarca también en la comercialización.

La secretaria anunció que se están realizando esfuerzos para que los productores logren mejores precios y beneficios en el mercado, lo que podría reactivar la economía local de manera más integral.

Referente nacional

Este impulso busca cerrar una brecha de dos décadas y convertir a la entidad en un referente nacional en producción pesquera y acuícola.

Las autoridades mantienen una alta expectativa de que los resultados positivos se consoliden en los próximos años, afirmando que la llamada nueva era para las lagunas de Chiapas ya es una realidad en crecimiento. La inversión continúa señalada como fundamental para el desarrollo regional.