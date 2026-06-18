Impulsan profesionalización de mujeres contadoras

En un contexto donde la participación de las mujeres en el mercado laboral mexicano continúa creciendo de manera sostenida, el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos (CCPCH), organismo federado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), lanzó un llamado a las profesionistas de la contaduría para integrarse a la denominada Convocatoria Rosa, una estrategia nacional orientada a fortalecer el liderazgo, la capacitación y la representación femenina dentro de la profesión.

Durante una entrevista, la presidenta del CCPCH, Martha Lilia de la Cruz Chamé, destacó que esta iniciativa busca abrir mayores espacios de participación para las mujeres contadoras, fortalecer su desarrollo profesional y fomentar una red de apoyo basada en la capacitación continua, la colaboración y el crecimiento conjunto.

“La Convocatoria Rosa es una invitación para que las mujeres contadoras se integren al Instituto Mexicano de Contadores Públicos y formen parte de una comunidad profesional que impulsa la actualización permanente, la certificación profesional y el liderazgo femenino dentro de nuestra disciplina”, expresó.

La dirigente gremial señaló que actualmente la participación de las mujeres en el ámbito laboral nacional ha mostrado avances significativos.