Impulsan profesionalización de servicio público

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), que encabeza la presidenta del Consejo Directivo, Lysette Raquel Lameiro Camacho, continúa fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales con la entrega de certificados de competencias laborales.

En cumplimiento con la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, se hizo entrega de certificados de competencia laboral como un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de quienes trabajan día a día por un servicio público más eficiente, cercano y con visión de futuro, contribuyendo a la construcción de municipios responsables y preparados para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Este proceso contó con el respaldo de Isidro Baldemar Ramos Bonifaz, presidente municipal de Ocotepec, quien refrendó su compromiso con la legalidad y la mejora continua en la administración pública municipal.