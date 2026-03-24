Impulsan proyecto para proceso y empaque

Ante el impacto del gusano barrenador (GBG) en el sector ganadero y el consecuente aumento en los precios de la carne, los tablajeros de Tuxtla Gutiérrez dan a conocer que están promoviendo un proyecto que busca convertir a Chiapas en un estado autosuficiente en la producción, procesamiento y empacado de derivados de res.

Juan Morales, presidente de los tablajeros de la capital chiapaneca, explicó que desde que se detectó la plaga del gusano barrenador y se cerraron las fronteras, la oferta de carne comenzó a disminuir y los precios se incrementaron de manera significativa, afectando tanto a consumidores como a comerciantes.

Panorama

“Por lógico, pues se cerraron las fronteras y aparte de eso empezó a disminuir la venta de carne. Por lo tanto, se incrementó el precio”, señaló Morales en entrevista.

Ante esta situación, el dirigente de los tablajeros reveló que ya han sostenido acercamientos con el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, para presentar un plan que permita al estado alcanzar la autosuficiencia en el sector cárnico.

“Nosotros tenemos todo. Tenemos un estado bastante rico en todos los aspectos. Y en ganadería, pues no necesita mucho apoyo, porque es campesino. Es importante que nuestro gobernador lo pueda ver”, expresó.

Propuesta

Morales detalló que la propuesta central es la creación de un frigorífico tipo empacadora en Chiapas, una infraestructura que permitiría procesar y empacar la carne localmente, evitando la dependencia de otros estados y fortaleciendo la economía regional.

“Formar un frigorífico tipo empacadora en Chiapas y hacerlo ya, para que nosotros seamos más autosuficientes y poder comercializar. Ahí nos libraríamos de muchas preocupaciones. Es muy importante eso”, enfatizó.

El líder de los tablajeros informó que no están solos en esta gestión. Han estado tocando puertas con otros actores del sector, incluyendo músicos y productores que enfrentan condiciones similares, con el objetivo de sumar fuerzas y lograr una estrategia integral que beneficie a toda la cadena productiva.

“Ojalá que el gobierno nos escuche y podamos llevar a cabo esta estrategia para poder abaratar y poner carne más sana y mejor para los chiapanecos”, concluyó Morales.