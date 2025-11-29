Impulsan proyectos estratégicos contra el cáncer

La Secretaría de Salud del estado de Chiapas y el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer las capacidades de atención, formación y desarrollo de proyectos estratégicos en materia oncológica en beneficio de la población.

Este convenio tiene como objetivo conjuntar esfuerzos y recursos para impulsar diversas acciones, entre ellas: la asesoría en la elaboración de prototipos, protocolos de investigación y diseño de proyectos a nivel estatal, acompañamiento técnico al proyecto médico–arquitectónico del Centro Estatal de Cancerología (Cecan); la formación, actualización e impartición de programas educativos para recursos humanos de nivel técnico y profesional en el campo de las neoplasias; así como la facilitación del acceso a tratamientos, servicios oncológicos y otros servicios de salud para pacientes con cáncer.

La consolidación de esta colaboración representa un paso significativo para fortalecer la respuesta oncológica en México, al promover una atención mas equitativa, especializada y cercana para las y los pacientes. Con esta alianza, se busca potenciar el desarrollo de infraestructura, capacidad diagnóstica y procesos de referencia oportuna que permitan mejorar los resultados en salud en la población chiapaneca.

Acompañantes

