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ChiapasTuxtla

Impulsan redes para prevenir violencia

Septiembre 14 del 2026
Promueven el acompañamiento comunitario en las colonias. Cortesía
Promueven el acompañamiento comunitario en las colonias. Cortesía

Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia contra mujeres, adolescentes e infancias, en Tuxtla Gutiérrez se llevan a cabo asambleas comunitarias enfocadas en la creación de redes de cuidado y acompañamiento entre habitantes de las colonias.

La estrategia “Entre Nosotras: Redes de Cuidado y Acompañamiento Comunitario contra las Violencias” es impulsada por la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con la organización Trans-forma Chiapas A.C.

Durante estos encuentros se busca que las propias comunidades cuenten con herramientas para identificar situaciones de violencia, orientar a quienes requieran apoyo y fortalecer mecanismos de acompañamiento desde el entorno vecinal.

Temas abordados

Entre los temas abordados se encuentran la prevención de las violencias, las rutas de atención, el acompañamiento comunitario y el autocuidado de las mujeres que participan en labores de apoyo, además de estrategias de organización para prevenir agresiones.

La propuesta parte de la importancia de generar redes cercanas que permitan a las mujeres no enfrentar de manera aislada situaciones de violencia y que faciliten el acceso a servicios de atención cuando sea necesario.

Participación comunitaria

Las asambleas también promueven la participación comunitaria como una vía para detectar factores de riesgo y construir acciones preventivas desde las propias colonias, con énfasis en la protección de mujeres, adolescentes y niñas.

En estas actividades participan autoridades municipales y representantes comunitarios. La Secretaría para la Igualdad de las Mujeres destacó la colaboración del secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Mauricio Gutiérrez Astudillo, así como del agente municipal de Las Granjas, Hugo Alberto Ramírez.

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