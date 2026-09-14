Impulsan redes para prevenir violencia

Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia contra mujeres, adolescentes e infancias, en Tuxtla Gutiérrez se llevan a cabo asambleas comunitarias enfocadas en la creación de redes de cuidado y acompañamiento entre habitantes de las colonias.

La estrategia “Entre Nosotras: Redes de Cuidado y Acompañamiento Comunitario contra las Violencias” es impulsada por la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con la organización Trans-forma Chiapas A.C.

Durante estos encuentros se busca que las propias comunidades cuenten con herramientas para identificar situaciones de violencia, orientar a quienes requieran apoyo y fortalecer mecanismos de acompañamiento desde el entorno vecinal.

Temas abordados

Entre los temas abordados se encuentran la prevención de las violencias, las rutas de atención, el acompañamiento comunitario y el autocuidado de las mujeres que participan en labores de apoyo, además de estrategias de organización para prevenir agresiones.

La propuesta parte de la importancia de generar redes cercanas que permitan a las mujeres no enfrentar de manera aislada situaciones de violencia y que faciliten el acceso a servicios de atención cuando sea necesario.

Participación comunitaria

Las asambleas también promueven la participación comunitaria como una vía para detectar factores de riesgo y construir acciones preventivas desde las propias colonias, con énfasis en la protección de mujeres, adolescentes y niñas.

En estas actividades participan autoridades municipales y representantes comunitarios. La Secretaría para la Igualdad de las Mujeres destacó la colaboración del secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Mauricio Gutiérrez Astudillo, así como del agente municipal de Las Granjas, Hugo Alberto Ramírez.