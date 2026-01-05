Impulsan reflexiones sobre el autismo en escuelas

Como parte de las acciones que integran la ruta de trabajo educativa en Chiapas, impulsada bajo la conducción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Walter González Flandez, activista y persona con TEA, participó como ponente en esta serie de encuentros realizados en distintas regiones del estado. En ellos, compartió su experiencia de vida y emitió recomendaciones orientadas a fortalecer la creación de espacios formativos en verdad incluyentes, donde el personal docente cuente con nuevas herramientas pedagógicas y donde niñas, niños y jóvenes dispongan de condiciones adecuadas para un aprendizaje integral, respetuoso de sus ritmos y necesidades.

Durante su ponencia, el activista expuso ante docentes y especialistas los desafíos que implica vivir con autismo, de manera particular en los ámbitos social y escolar.

Estigmas

“Por tener bajas calificaciones muchas veces se estigmatiza a las personas; sin embargo, en el caso del autismo, son los estímulos sensoriales los que dificultan una participación activa. Esa es una de las razones por las que muchas personas autistas no desean asistir a la escuela: la sobreestimulación”, externó González Flandez, durante los Encuentros Regionales sobre Autismo organizados por la Secretaría de Educación, encabezada por el titular de la dependencia, Roger Mandujano Ayala.

Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración entre las familias y el personal docente para identificar las áreas de oportunidad de cada estudiante y favorecer procesos significativos de aprendizaje y retención del conocimiento: “Un número no define a una persona autista; simplemente no le enseñaron de la manera en la que esa persona aprende”.

Las iniciativas impulsadas por la Secretaría de Educación, bajo la conducción de Roger Mandujano Ayala, incorporan el principio del Lekil Kuxlejal (Buen Vivir) y reconocen la diversidad como una riqueza presente en las aulas. Con ello, se promueven enfoques educativos flexibles y humanistas que permitan adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje, como parte de la construcción de la Nueva ERA educativa en Chiapas.

Desde esta visión, el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir) se consolida como un principio que coloca en el centro a quienes durante mucho tiempo han sido Invisibilizados o excluidos de los procesos educativos. No se trata solo de incluir, sino de reconocer la dignidad, la voz y el potencial de cada persona, en especial de aquellas que aprenden y se expresan de manera distinta. Bajo este enfoque, la educación en Chiapas avanza como una herramienta de justicia social que derriba barreras, resignifica la diversidad y genera condiciones reales para que todas y todos participen plenamente en la vida escolar y comunitaria.