Impulsan registro de marcas para jóvenes

La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), que encabeza Luis Pedrero González, la Comisión Estatal de Simplificación Administrativa (Coesa) y el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas (Ijech), en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), promueven la campaña de precio diferencial de tarifas “Marcas para el Bienestar 2026-III | Jóvenes”, mediante la cual las y los jóvenes emprendedores podrán obtener un 90 por ciento de descuento en el trámite de registro de su marca.

La comisionada estatal de Simplificación Administrativa, Dora Liliana Rincón Serrano informó que esta estrategia busca facilitar el acceso de las juventudes emprendedoras a mecanismos de protección de la propiedad industrial, fortaleciendo la identidad comercial y brindando mayor certeza jurídica a sus proyectos y negocios.

Convocatoria

La convocatoria está dirigida a las y los jóvenes mexicanos de 18 a 29 años, así como a microemprendedores que desarrollen en México actividades productivas, comerciales, creativas, tecnológicas, artesanales, culturales, de servicios o de autoempleo. El beneficio se encuentra limitado a una solicitud por persona, y el descuento de promoción del 90 por ciento equivale a pagar la tarifa única de 312.64 pesos.

Rincón Serrano destacó la importancia de que las nuevas generaciones protejan los activos que generan a través de sus emprendimientos, ya que el registro de una marca contribuye a consolidar su presencia en el mercado y fortalecer las condiciones para el crecimiento de sus unidades económicas.

Tiempo

La recepción de solicitudes en el estado de Chiapas estará vigente del 3 al 15 de septiembre de 2026. Las personas interesadas pueden solicitar orientación en la Subsecretaría de Comercio, a través de la Dirección de Atención y Servicios Empresariales, al teléfono gratuito 800-326-6244 y al correo [email protected]; así como en la Comisión Estatal de Simplificación Administrativa, al 961-691-4722 extensión 66150, y al correo [email protected].