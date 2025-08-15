Impulsan regularización de tierras y vivienda

José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), anunció que como parte de la estrategia nacional de regularización de tierras, se entregarán 700 mil escrituras públicas durante el sexenio, de las cuales 35 mil corresponderán a Chiapas.

Durante su visita a Chiapas dijo que los trabajos iniciarán en ejidos de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Chiapas de Corzo, donde ya se tienen avances significativos.

Destacó la urgencia de resolver los asentamientos irregulares dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, donde unas 40 mil familias habitan en zonas protegidas. “Esto no debió ocurrir, pero ahora buscamos soluciones integrales”, afirmó.

Explicó que con apoyo del Gobierno Estatal se construirá un límite para frenar la expansión de asentamientos irregulares (barrera física). El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ya destinó recursos para este fin.

Con ello habrá una redelimitación del parque, en donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitirá un nuevo decreto para excluir las zonas ocupadas (en Tuxtla y Chiapa de Corzo) y ampliará el área protegida en un 20 %, compensando la superficie.

Vivienda para el Bienestar

Agregó que en coordinación con la Sedatu, Conavi, Infonavit y Fovissste, se ofrecerán viviendas accesibles con un valor estimado de 700 mil pesos para familias vulnerables, evitando que migren a zonas irregulares.

Iracheta Carroll confirmó que ya se identificaron terrenos donados para construir viviendas dignas en la entidad. “La solución existe: es dar certeza jurídica y opciones habitacionales adecuadas”, subrayó.