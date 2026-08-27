Impulsan rehabilitación de la glorieta Bonanza

El presidente municipal, Yamil Melgar, recorrió los trabajos de rehabilitación integral de la glorieta Bonanza, uno de los principales accesos de entrada y salida de Tapachula, donde se mejora la imagen urbana, la iluminación y las condiciones de seguridad vial.

Yamil Melgar explicó que estas acciones forman parte del programa municipal de recuperación de parques y espacios públicos que se desarrolla en distintas colonias y puntos estratégicos de la ciudad. Destacó que la intervención es ejecutada directamente por trabajadores de Alumbrado Público y Bacheo, sin recurrir a un contrato adicional de obra.

El secretario de Obras Públicas Municipales, William Penagos, informó que los trabajos contemplan pintura, recuperación de jardineras, rehabilitación de áreas verdes y colocación de señalamiento horizontal. También serán instaladas dos torres de iluminación con más de seis luminarias cada una, siguiendo el modelo implementado en el reloj floral.

Seguridad

El alcalde señaló que el fortalecimiento del alumbrado contribuye a la estrategia de seguridad que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. La intervención también incluye la siembra de plantas representativas de la región y la creación de murales alusivos al volcán Tacaná, el café, las aves, el tucán, Puerto Madero y la identidad de las familias tapachultecas, realizados por el artista Carlos Enrique Maldonado.

Durante el recorrido, Yamil Melgar estuvo junto al secretario William Penagos; el director de Infraestructura de Obras Públicas, Otón Toledo, y el director de Alumbrado Público, Alberto. El presidente municipal afirmó que continuarán los trabajos para entregar próximamente una glorieta renovada, digna, segura y representativa de Tapachula.