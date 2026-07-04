Impulsan restauración de bosques en la entidad

Como parte de las acciones de conservación y restauración ambiental impulsadas en Áreas Naturales Protegidas, se llevaron a cabo dos jornadas de reforestación en la comunidad de Chiquihuite, donde habitantes beneficiarios del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (Prorest), participaron en la siembra de árboles para contribuir a la recuperación de los bosques.

En las actividades participaron 12 integrantes del grupo de beneficiarios, acompañados por personal técnico del Área Natural Protegida, quienes realizaron la plantación de pino ayacahuite en parcelas ubicadas a aproximadamente 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar.

Las y los participantes caminaron alrededor de 30 minutos, transportando las plantas producidas previamente en el vivero forestal comunitario.

Las autoridades destacaron que la reforestación no inicia ni termina con la siembra.

Detrás de cada árbol existe un proceso que comienza con la recolección de semillas en los bosques de pino de la reserva, ubicados a cerca de 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar, continúa con la producción y cuidado de las plantas en vivero, la selección de áreas prioritarias para su restauración y concluye con el establecimiento, monitoreo y seguimiento de cada ejemplar en campo.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar ecosistemas forestales degradados, favorecer la conservación de la biodiversidad y fortalecer la participación comunitaria en el cuidado del patrimonio natural.