Impulsan seguridad en torno al nuevo hospital

En un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno, la sociedad civil e instituciones educativas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó un recorrido de inspección con integrantes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en las inmediaciones del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”.

Las acciones de coordinación buscan aterrizar proyectos de infraestructura que respeten estrictamente el ordenamiento territorial, asegurando que el crecimiento urbano del HGRE No. 13 sea en condiciones de seguridad sanitaria, sustentabilidad y eficiencia energética.

Con la visión estratégica del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, sobre redoblar los esfuerzos para consolidar el sistema de salud pública más grande de Latinoamérica, se contempla no solo limitarse a las paredes de los hospitales; se trata de una transformación integral que busca bienestar real para la población, al convertir el entorno de las unidades médicas y hospitales para restablecer la salud perdida.

Comercio local

Durante el recorrido, el titular del IMSS en el estado, doctor Hermilo Domínguez Zárate, subrayó la importancia de la justicia social para quienes dan vida al comercio local, con una propuesta central de brindar vías de formalización laboral, permitiendo operar en un entorno salubre y seguro, con infraestructura adecuada para las condiciones del clima.

El presidente municipal, Ángel Torres Culebro, ratificó su total respaldo a los proyectos prioritarios impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El munícipe enfatizó que la colaboración con el IMSS es fundamental para garantizar un trato digno en los servicios de salud de Tuxtla Gutiérrez.

Detalló que la sinergia institucional es hoy, más que nunca, la herramienta principal para elevar la calidad de vida de las familias capitalinas.

El IMSS Chiapas prevé diversos proyectos que se darán a conocer próximamente, para reafirmar que la salud es un concepto integral que abarca desde la infraestructura urbana hasta el bienestar social, por lo que se mantiene una mesa de trabajo permanente y abierta para atender las acciones de mejora con toda la población.