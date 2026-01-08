﻿﻿
ChiapasTuxtla

Impulsan sistema penitenciario con enfoque humanista

Enero 08 del 2026
Se sostuvo una reunión de trabajo con directores y encargados de los centros penitenciarios de Chiapas. Cortesía
En representación del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el subsecretario de Seguridad, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, sostuvo una reunión de trabajo con directores y encargados de los centros penitenciarios de Chiapas, con el objetivo de supervisar y fortalecer los procesos de reinserción social de las personas privadas de la libertad, siempre con respeto irrestricto a los derechos humanos.

En este marco, Serrano Escobedo acompañado del subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Zein Jerónimo Gil, destacó que el estado obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP).

Asimismo, expresó que tal como lo han instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, hoy en los 16 centros penitenciarios de Chiapas se llevan a cabo acciones para reforzar los protocolos de supervisión y seguridad interna.

Hacen un llamado

Finalmente, Serrano Escobedo hizo un llamado a directores y encargados de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), Centros de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEA’S) y el Centro Estatal de Prevención (CEP), a no bajar la guardia y continuar impulsando estrategias que fortalezcan los procesos de reinserción social efectiva de personas privadas de la libertad con un enfoque humanista y apegado a los derechos humanos.

