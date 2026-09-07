Impulsan talento con proyecto Space Pooté

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) promueve la ciencia y la innovación entre sus estudiantes mediante proyectos como Space Pooté, desarrollado en el CECyT 07 Tapilula y vinculado con la investigación en el ámbito de las ciencias espaciales.

El proyecto cuenta con la participación del estudiante Tristán Sánchez Díaz, quien ha destacado por su interés en las ciencias y las matemáticas, así como por el desarrollo de propuestas que integran conocimientos académicos con elementos de identidad comunitaria.

Al respecto, el director del CECyT 07 Tapilula, Hugo Adán Robles Romero, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen las vocaciones científicas y permiten llevar los conocimientos adquiridos en el aula hacia proyectos de innovación.

Reconocimiento

Durante la Segunda Jornada Académica Estatal CECyTE-TBC Chiapas 2026, la astronauta análoga Lorena Rojas Nucamendi, reconoció el proyecto en el marco de su ponencia “La Brújula Cósmica del Estudiante”, resaltando la importancia de acercar a las juventudes a la ciencia y la exploración espacial.

Con anterioridad, Space Pooté obtuvo el segundo lugar en la categoría Ciencias Espaciales de ExpoCiencias Chiapas 2026, resultado que permitió proyectar el trabajo desarrollado por Tristán y el acompañamiento académico del plantel.