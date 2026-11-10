Impulsan talento en Torneo Regional de Robótica

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), por medio de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, realizó el Primer Torneo Regional de Robótica, Zona Metropolitana, en las instalaciones deportivas del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), en Mezcalapa, con la participación de 176 estudiantes de nueve planteles.

Habilidades

Al respecto, el director de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, César Octavio Llaven Gallegos, destacó que este encuentro fortalece las habilidades científicas, tecnológicas y de innovación de las juventudes mediante experiencias prácticas y competitivas.

Participaron los planteles 01 San Fernando, 13 Raudales Malpaso, 14 Jesús María Garza, 22 Ricardo Flores Magón, 31 La Independencia, 34 Tuxtla Gutiérrez, 40 Las Águilas, 41 El Carmen, Reforma, y 46 América Libre.

Llaven Gallegos reconoció el respaldo de la Dirección General del Cecytech, a cargo de Luis Guadalupe Morales Ángeles, para impulsar espacios que permitan a las y los estudiantes aplicar conocimientos de programación, electrónica, diseño y resolución de problemas.

Disciplinas

Las competencias se desarrollaron en las categorías Fútbol R7, Sumo, Seguidor de Línea Multicolor, Gallito y Carrera de Insectos; los seis primeros lugares de cada categoría obtuvieron su pase para representar a la Zona Metropolitana en la etapa estatal.

Finalmente, el Cecytech reafirmó su compromiso de fortalecer la enseñanza de la ciencia, la tecnología e innovación en sus planteles, generando espacios que estimulen la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo de talento con aplicación en los retos de Chiapas.