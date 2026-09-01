Impulsan turismo de reuniones para Tuxtla Gutiérrez

Durante su participación en el encuentro IBTM Américas, el Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez concretó cerca de 150 citas de negocios y atendió unas 60 solicitudes de información de potenciales organizadores de eventos, informó Jorge Humberto Trujillo Rincón, director del Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez.

El evento realizado en el Centro Banamex de la Ciudad de México es uno de los encuentros más importantes del país para el turismo de reuniones, que comprende congresos, convenciones, exhibiciones y viajes de incentivo.

Durante los dos días de actividades, la participación se realizó de manera coordinada con el Gobierno del Estado, a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes.

Señaló que las empresas conocidas como DMCs y PCOs buscan principalmente destinos que cuenten con conectividad, capacidad hotelera e infraestructura adecuada para realizar eventos.

Conectividad e infraestructura

En materia de conectividad, explicó que la capital cuenta con vuelos hacia ciudades como Tijuana, Guadalajara, Puebla, Cancún y Ciudad de México, lo que representa una ventaja para los organizadores que buscan reducir conexiones y facilitar el traslado de los asistentes.

Otro de los factores que favorecen a la capital chiapaneca es su oferta de hospedaje, con hoteles de distintas categorías que permiten atender diferentes presupuestos y necesidades de los participantes.

A esto se suma la infraestructura para eventos, entre la que mencionó espacios como el Estadio Víctor Manuel Reyna, Foro Chiapas y el Poliforum, además de hoteles, centros de convenciones y salones con capacidad para realizar actividades desde grupos pequeños hasta congresos de aproximadamente mil 500 personas.

“Tuxtla Gutiérrez busca diferenciarse mediante su oferta cultural y gastronómica, así como experiencias adicionales para los visitantes”, afirmó.

Valor agregado

Entre las propuestas se encuentra facilitar una noche de actividades para los grupos, en la que puedan realizarse degustaciones de alimentos y bebidas, incluido café chiapaneco, así como gestionar visitas a sitios de interés para complementar los eventos.