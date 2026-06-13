Impulsan turismo inclusivo con certificaciones

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de las Secretarías de Turismo (Sectur) y de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), convoca a prestadores de servicios turísticos a formar parte del Programa de Certificación en Turismo Inclusivo LGBT+ “Chiapas Love Inclusive”.

Esta iniciativa estratégica surge bajo la premisa de que la inclusión no solo representa un compromiso social, sino también el camino hacia un turismo más humano, donde cada visitante sea recibido con dignidad, respeto y calidez.

Mediante esta certificación, las empresas chiapanecas podrán fortalecer su competitividad y elevar la calidad de sus servicios, al tiempo que se consolidan como aliadas en la construcción de un Chiapas más inclusivo, accesible y libre de discriminación para la población LGBT+.

La jornada de capacitación se llevará a cabo del lunes 15 al jueves 18 de junio, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, teniendo como sede las instalaciones del Buró Municipal de Turismo, ubicadas al interior del parque Joyyo Mayu, en Tuxtla Gutiérrez.

El programa está dirigido a establecimientos de hospedaje y centros de consumo (restaurantes), guías de turistas, agencias de viajes, tour operadoras, transportadoras turísticas, wedding planners, sitios de interés, balnearios y centros turísticos de naturaleza.