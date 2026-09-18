Impulsan vías regulares para migrantes

A través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, los Centros de Asistencia Móvil para Personas Migrantes y Retornadas (CAMMs) son un modelo territorial que lleva orientación y acompañamiento a distintos puntos donde se concentra población en movilidad. En Chiapas, este sistema facilita su regularización, incorporación al empleo formal e integración a las comunidades de acogida.

El centro se encuentra en Tapachula, una de las principales ciudades de tránsito, destino y retorno de personas migrantes en la frontera Sur de México.

Los CAMMs brindan información sobre trámites y procesos migratorios, documentación, regularización y actualización de estatus, además de orientar a las personas sobre oportunidades de empleo formal y los requisitos para acceder a ellas.

La estrategia también contempla una atención integral que vincula a las personas con servicios de salud, educación, capacitación, inclusión financiera y otras instituciones, con el propósito de reducir las barreras que dificultan su integración social y económica.

De acuerdo con la OIM, el personal de los CAMMs proporciona información adaptada a la situación de cada persona y, cuando es necesario, en otros idiomas distintos al español.

Las brigadas pueden instalarse en albergues, espacios comunitarios y sedes institucionales, lo que permite acercar los servicios a quienes enfrentan dificultades para trasladarse o acceder a información confiable.

Empleo e integración

Dentro de este modelo también se busca identificar los perfiles laborales de las personas migrantes y retornadas para vincularlos con vacantes disponibles en el sector privado.

La finalidad es facilitar el acceso al empleo formal y, al mismo tiempo, contribuir a que las empresas encuentren perfiles que respondan a sus necesidades de contratación.

El proyecto trabaja con autoridades de los tres niveles de gobierno, empresas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer mecanismos de inclusión económica y laboral.