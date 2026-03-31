Impulsan vinculación en beneficio de salud

El rector Oswaldo Chacón Rojas y la titular de la Fundación RedSalud Internacional AC, Vanessa Traconis Quevedo, firmaron un convenio de colaboración institucional.

Bajo esta premisa, se implementarán acciones encaminadas al auxilio de la comunidad estudiantil y de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), especialmente aquellos que se encuentren en situaciones de pobreza farmacéutica.

Acompañado de la secretaria de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez, Chacón Rojas manifestó que este acuerdo contribuirá a cumplir con una de las funciones sustantivas de la universidad, como es la responsabilidad social, que va más allá de la formación y educación, sino también velar por la buena salud de la comunidad universitaria.

Colaboración

En este marco, la representante de la Fundación RedSalud Internacional AC, Vanessa Traconis Quevedo, expresó que a través de este tipo de colaboraciones se busca cerrar brechas generacionales de pobreza, entre las personas que, ante la necesidad de cubrir la compra de medicamentos, coartan las aspiraciones de estudio de sus hijos o algún familiar.

En compañía de la directora de Administración y Vinculación de RedSalud, Patricia Gutiérrez González y el joven voluntario de esta red, José Andrés Traconis, destacó que el trabajo que realiza la fundación cubre las necesidades de medicamentos y contribuye a la generación de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de la sociedad en este tema de manera integral.

Por su parte, la coordinadora General de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, ante la directora de Integración Universitaria, Ana Leybi Zuarth Tetumo, expresó que este tipo de acciones son las que abona a fortalecer la formación integral del estudiantado.