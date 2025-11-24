Impulsan y capacitan al comercio local por fin de año

Comercios locales con historial en el estado formarán parte de la Feria Chiapas; esta participación contribuye al impulso de las empresas gastronómicas, declaró Cristian Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas.

Señaló que, como cámara, se está trabajando en la promoción y difusión de los negocios del sector con el fin de prepararse para la afluencia de personas en la temporada final del año.

Planes

Una de estas estrategias es la participación en la Feria Chiapas, la cual incluye diversos proyectos gastronómicos de empresarios con una o más sucursales en el estado.

Entre las acciones para fortalecer al gremio, el presidente de Canirac mencionó la solicitud de puntos de publicidad para promover los beneficios de afiliarse a la cámara, así como los cursos y capacitaciones gratuitos que se imparten.

Capacitación

Además, anunció la realización de un evento de muestra de vinos con más de 50 etiquetas de seis países diferentes, con el objetivo de difundir la cultura del vino y el maridaje con diferentes tipos de carne.

Pérez detalló que el programa de trabajo incluye inculcar el conocimiento sobre el vino y, después, llevar a cabo certificaciones para el personal en las oficinas de la cámara. El objetivo es contar con personal capacitado y certificado para brindar un mejor servicio en los negocios gastronómicos.

Finalmente, Cristian Pérez hizo una invitación a la población para que consuman en los establecimientos chiapanecos, con el fin de generar un comercio circular que beneficie a los empresarios y consumidores locales.