Impulsando el bienestar emocional de la juventud

El gobierno municipal que encabeza el presidente Yamil Melgar, a través de la Secretaría de Salud Municipal, implementó la campaña “Experiencias Vividas Escuchadas: Voces reales, cambio real” con estudiantes de la preparatoria Emiliano Zapata Salazar, para promover el cuidado de la salud mental y fortalecer su bienestar emocional.

Conmemoración

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la secretaria de Salud Municipal, Ivania Berenice Reyes Sumuano, explicó que estas acciones impulsadas por la administración de Yamil Melgar buscan sensibilizar a la población estudiantil, reducir el estigma y facilitar la atención psicológica oportuna, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Mediante talleres, pláticas preventivas, orientación psicológica y módulos informativos con actividades lúdicas, se brindaron herramientas para el cuidado emocional y la prevención del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas.

La regidora Rosa Cortés Rueda, en representación del alcalde Yamil Melgar, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre familias, escuelas y gobierno para construir entornos que protejan la salud mental de la juventud y favorezcan el acceso a información y apoyo.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula promueve la prevención y el cuidado del bienestar psicológico como parte de la atención integral a las nuevas generaciones. La transformación continúa.