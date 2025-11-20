Impulsar a la niñez transforma la educación

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, encabezó la entrega de mesabancos en la Escuela Primaria Armando Duvalier Cruz Reyes, ubicada en la colonia Democrática de Tuxtla Gutiérrez, donde la comunidad escolar expresó su alegría por recibir mobiliario digno y funcional para sus niñas y niños.

Durante el evento, el secretario explicó que gracias al impulso del gobernador Eduardo Ramírez, al trabajo coordinado con la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) que encabeza Luis Pedrero, y al apoyo solidario de la Fundación Coppel, se avanza de manera decidida en la mejora de mobiliario escolar, cumpliendo así el compromiso de construir un Chiapas con escuelas dignas para todas y todos.

“La fuerza del humanismo está en impulsar a la niñez y transformar la educación. Nuestro gobernador nos ha pedido trabajar de la mano con la comunidad escolar para que cada acción responda a lo que realmente necesitan las niñas y niños”, expresó Paco Chacón.

Maestras, maestros, madres y padres de familia celebraron contar ahora con mesabancos cómodos y seguros, que permitirán a las y los estudiantes realizar sus tareas y actividades en mejores condiciones. Señalaron que este apoyo fortalece la labor docente y mejora el ambiente de aprendizaje dentro de las aulas.