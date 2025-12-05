Impulsarán cafeticultura sustentable en Chiapas

El director general del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), Jorge Baldemar Utrilla Robles, sostuvo reunión de trabajo con funcionarias y funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el objetivo de sumar esfuerzos y avanzar en la construcción de una agenda común que impulse el desarrollo ordenado, responsable y ambientalmente sostenible del sector cafetalero en la entidad.

Utrilla Robles destacó que Chiapas es referente nacional en producción de café de alta calidad, pero también es un territorio donde la conservación de la biodiversidad y el manejo adecuado de los recursos naturales son una prioridad. Por ello, dijo, es indispensable fortalecer la coordinación institucional con la Conanp para garantizar que el crecimiento del sector se realice bajo principios de sustentabilidad.

“La instrucción del gobernador Eduardo Ramírez es clara: impulsar una cafeticultura que genere bienestar para las y los productores, sin comprometer la riqueza natural de nuestras zonas de mayor valor ambiental. Chiapas tiene la oportunidad de demostrar que producir y conservar pueden ir de la mano”, señaló el director del Incafech.

Durante este encuentro, se revisaron líneas de colaboración para promover buenas prácticas agroecológicas, manejo responsable del suelo y del agua, así como esquemas de acompañamiento técnico que fortalezcan la presencia del Incafech en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) donde se desarrollan actividades productivas.

Asimismo, se acordó integrar un plan de trabajo interinstitucional enfocado a las Reservas de la Biósfera de El Triunfo, Selva El Ocote y La Sepultura y de la región Frailesca, que permita alinear proyectos, identificar necesidades de las comunidades cafetaleras y fomentar cadenas de valor que reconozcan el origen sustentable del café chiapaneco.