Impulsarán cinco proyectos para elevar el turismo

El secretario de Turismo en el Estado, Segundo Guillén Gordillo, dio a conocer que se ejecutarán cinco proyectos de turismo comunitario, de naturaleza y de aventura, con los que se pretende impulsar un corredor turístico desde la antigua ruta del camino real que recorría Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo - Venustiano Carranza - Tzimol y Comitán.

Afirmó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, instruyó a la Secretaría de Turismo para diversificar el producto turístico en esta región, por lo que, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y dependencias federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se trabaja en cinco proyectos que se ejecutarán durante el año.

Con esto, se pretende impulsar lugares como la zona arqueológica de Junchavín, el centro turístico de Uninajab y el exconvento de Santo Domingo (actual Centro Cultural Rosario Castellanos) en Comitán, que podrá ser convertido en un gran complejo museográfico.

Así también el exconvento de Copanahuastla, en la localidad de La Candelaria, en Socoltenango; y Santa Ana La Laguna, en el municipio de Las Margaritas.

Afluencia turística

Con esto, dijo, se pretende tener una afluencia del turismo nacional y extranjero, por ende una mayor derrama económica en las comunidades a través de mejores servicios turísticos y no solamente de lo que se genera con el cobro de la entrada a estos lugares.

Aparte de la inversión en infraestructura, también se realizarán programas de capacitación comunitaria para integrar a la población y que ellos sepan vender los recorridos por estos lugares.

Finalmente, indicó que estos proyectos se estarán ejecutando durante este año y que se tiene prevista la inauguración por el gobernador a finales de este año o principios del 2027.