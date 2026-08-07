Impulsarán IMSS y Unach proyectos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas y la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), fortalecieron la colaboración institucional para impulsar proyectos estratégicos en materia de salud, formación profesional e infraestructura, durante una reunión de trabajo encabezada por el titular del IMSS en la entidad, Hermilo Domínguez Zárate, y el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas.

Durante el encuentro se revisaron iniciativas orientadas a fortalecer la formación de profesionales de la salud, mediante el desarrollo de infraestructura para la enseñanza y el fortalecimiento de la capacidad para brindar servicios médicos especializados en el estado, aprovechando la experiencia y capacidades de ambas instituciones en beneficio de la población chiapaneca.

El rector de la Unach destacó la importancia de mantener una vinculación permanente con las instituciones del sector salud para contribuir a la formación de estudiantes y al desarrollo de proyectos con impacto positivo para la sociedad.

Por su parte, el titular del IMSS Chiapas reiteró la disposición del Instituto para continuar trabajando de manera coordinada con la universidad en acciones que fortalezcan la enseñanza, la formación de recursos humanos y la atención médica en beneficio de las y los chiapanecos.