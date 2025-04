Impulsarán proyectos para apoyar a sectores sociales

Con la intención de que los sectores más vulnerables de Chiapas reciban los apoyos que merecen en diversos rubros, el secretario general del Sindicato Nacional México Nueva Era, Martín Arturo Aquino Palacios, dijo que estarán impulsando el proyecto “Cero Hambre por Chiapas” y se contará con el apoyo de diferentes organizaciones.

“Es un gran gusto saber que las viejas demandas se convertirán en sonrisas de las gentes que nunca habían tenido un apoyo para negocio, que nunca habían tenido un volteo para trabajar”, remarcó.

En las mesas de diálogos, las personas expresaron sus inquietudes y necesidades, para que a partir de ese encuentro se puedan ir construyendo los programas.

Apoyo a la población

Aclaró que no son ningún partido, lo único que construyen es una estructura que busca ayudar a la población. “Al pueblo de Chiapas no se le pide, no se le roba, no se le inventa; se le organiza, porque los gobiernos que tenemos son emanados del pueblo”, remarcó.

Aquino Palacios dijo que no están esperando que las autoridades resuelvan todo, más bien, hay que unirse para que, desde cada trinchera, se puedan hacer los cambios que demandan las comunidades originarias.

Durante la reunión, se informó que están de puertas abiertas para quienes se deseen sumar, pero también se deslindaron de algunos personajes que no han querido cumplir con sus responsabilidades dentro del sindicato.

Durante el evento, también se destacó la firma de un convenio de colaboración con el IMSS Bienestar, cuyo propósito es que quienes formen parte del Sindicato Nacional Nueva Era tengan el beneficio de la seguridad social, eso incluirá desde una pequeña enfermedad hasta padecimientos que requieran una atención más especializada.

Enfatizó que este sindicato son “manos que ayudan, no que frenan el desarrollo” y son voces que no solo piden, también que otorgan. “No necesitamos esperar que lleguen los proyectos, nos hacemos los proyectos; hay capacidad de los chiapanecos”, finalizó.