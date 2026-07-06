Impulsarán turismo con visión de identidad

Con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional y abrir espacios de diálogo en favor del desarrollo de Chiapas, el Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. (Cachac) sostuvo este fin de semana un encuentro con el secretario de Turismo del estado, Segundo Guillén Gordillo, en el que abordaron temas clave para la proyección turística y la preservación del patrimonio arquitectónico de la entidad.

El presidente del Consejo Directivo del Cachac, Luis Daniel Monclova Hernández, dio la bienvenida al funcionario estatal y agradeció su disposición para dialogar con las y los integrantes del colegio.

Destacó la importancia de mantener una estrecha vinculación entre el gremio de la arquitectura y las instituciones públicas para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo y la promoción de Chiapas a nivel nacional e internacional.

Encuentro

Durante el encuentro, Monclova Hernández compartió con el titular de la Sectur Chiapas los detalles del próximo Foro del Sureste: Ciudad, Territorio y Futuro, un encuentro de profesionales de la arquitectura del sureste mexicano que el Cachac organizará durante el último trimestre del año. El foro tiene como propósito construir una visión de ciudades que crezcan sin perder su identidad y sin destruir su patrimonio.

Por su parte, el secretario de Turismo calificó la reunión como altamente productiva y reconoció el trabajo que realiza el Colegio de Arquitectos Chiapanecos en favor de la profesión y del estado. Guillén Gordillo felicitó al Cachac por impulsar que Chiapas sea sede de este importante foro, destacando que será un espacio que permitirá fortalecer el intercambio de experiencias, proyectar el talento de los profesionistas chiapanecos y posicionar a la entidad como un referente nacional en materia de arquitectura y desarrollo urbano.