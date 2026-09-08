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Impulso a la academia fortalece el desarrollo: Yamil

Septiembre 08 del 2026
El presidente municipal Yamil Melgar reconoció al rector Oswaldo Chacón Rojas como un gran líder universitario. CP
El presidente municipal Yamil Melgar reconoció al rector Oswaldo Chacón Rojas como un gran líder universitario. CP

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció al rector Oswaldo Chacón Rojas como un gran líder universitario que trabaja para fortalecer la educación y preparar a las y los jóvenes ante los retos de la transformación de Tapachula.

Durante la inauguración de las XXXIV Jornadas Científicas y el 19.º Congreso Internacional de Químicos Farmacobiólogos, Yamil Melgar destacó que estos encuentros impulsan la academia, generan conocimiento y fortalecen los sectores productivos de Tapachula y la región.

Educación

Señaló que la investigación científica contribuye a encontrar soluciones en áreas fundamentales como la salud pública, la seguridad alimentaria, la calidad del agua, la biodiversidad y la producción agrícola.

Por su parte, Oswaldo Chacón resaltó el compromiso de la comunidad universitaria con la formación de profesionales preparados, con sentido social y vocación de servicio. En el encuentro participaron autoridades universitarias y municipales, investigadores, profesionales de la salud y estudiantes.

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