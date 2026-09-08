Impulso a la academia fortalece el desarrollo: Yamil

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció al rector Oswaldo Chacón Rojas como un gran líder universitario que trabaja para fortalecer la educación y preparar a las y los jóvenes ante los retos de la transformación de Tapachula.

Durante la inauguración de las XXXIV Jornadas Científicas y el 19.º Congreso Internacional de Químicos Farmacobiólogos, Yamil Melgar destacó que estos encuentros impulsan la academia, generan conocimiento y fortalecen los sectores productivos de Tapachula y la región.

Educación

Señaló que la investigación científica contribuye a encontrar soluciones en áreas fundamentales como la salud pública, la seguridad alimentaria, la calidad del agua, la biodiversidad y la producción agrícola.

Por su parte, Oswaldo Chacón resaltó el compromiso de la comunidad universitaria con la formación de profesionales preparados, con sentido social y vocación de servicio. En el encuentro participaron autoridades universitarias y municipales, investigadores, profesionales de la salud y estudiantes.