Impulso al campo es una prioridad en la Nueva ERA

Marco Antonio Barba Arrocha, titular de la SAGyP, destacó durante su comparecencia el impulso al campo y al sector ganadero en este primer año de ejercicio, además de hacer frente al gran reto generado por la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) con gran responsabilidad.

Ante los diputados, subrayó que la política del campo bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha dejado de ser reactiva para convertirse en “una estrategia de desarrollo con sentido social”, respaldada por prioridad presupuestal e institucional.

El titular de la SAGyP presentó datos contundentes del sector agrícola, que con una superficie sembrada de más de 1.3 millones de hectáreas (17.92 % del territorio estatal) generó un volumen superior a los 14 millones de toneladas de 62 productos distintos, alcanzando un valor de 23 mil 207 millones de pesos (mdp).

Destacó el Programa de Apoyo Complementario a la Comercialización de Maíz, al que definió como una respuesta a “una demanda histórica de justicia”.

El programa benefició a siete mil 153 productores, principalmente en regiones con alta marginación, con un incentivo directo de mil pesos por tonelada. A través de 99 centros en 19 municipios, se acopiaron 95 mil 412 toneladas, con una inversión estatal de 99.4 mdp logrando precios de hasta siete mil pesos por tonelada para los productores.

En el sector pecuario, con un valor de producción que supera los 28 mil millones de pesos (4.57 % del nacional), Barba Arrocha enfatizó la respuesta sanitaria.

Frente a la amenaza del gusano barrenador (GBG), Chiapas fue el primer estado en activar una estrategia integral, atendiendo 124 municipios, aplicando más de 1.4 millones de dosis de ivermectina y capacitando a más de 17 mil 258 productores, con una inversión de 14.3 millones de pesos.

Anunció también la rehabilitación de la Planta de Moscas Estériles de Metapa de Domínguez, una inversión conjunta de 51 millones de dólares (mdd) con el Gobiernos Federal y el de los Estados Unidos, que estará operativa en el segundo semestre de 2026 y producirá 100 millones de moscas estériles semanales.

Además, se otorgaron apoyos de 25 mil pesos por semental para mejorar la genética ganadera y se contrató un seguro pecuario multiriesgo que cubre más de 20 mil unidades de producción.

Pesca, acuacultura y visión integral

En materia hídrica, se destinaron 55 millones de pesos al programa “Pesca y Acuacultura para la Prosperidad Compartida”, fortaleciendo cooperativas con equipamiento, capacitación en inocuidad y trazabilidad.

Los tres principios rectores expuestos fueron: garantizar la seguridad alimentaria, impulsar una producción responsable con el medio ambiente y fortalecer las capacidades locales con asistencia técnica e innovación.

Barba Arrocha cerró su intervención enfatizando los valores que sostienen la transformación del campo chiapaneco: el humanismo, la familia rural como núcleo, el relevo generacional juvenil, el liderazgo de las mujeres y la transparencia como principio irrenunciable.